Confira Bella Ramsey e Pedro Pascal juntos em novo vídeo de The Last of Us Bella Ramsey e Pedro Pascal, conhecidos por seus papéis em Game of Thrones e The Mandalorian, respectivamente, foram vistos juntos...

Temporada de The Last of Us

Bella Ramsey e Pedro Pascal, conhecidos por seus papéis em Game of Thrones e The Mandalorian, respectivamente, foram vistos juntos em um novo vídeo promocional da série The Last of Us. A imagem divulgada mostra os atores caracterizados como Ellie e Joel, personagens principais da adaptação do famoso jogo para a TV.

