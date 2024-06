O Vício |Do R7

Confira Matt Smith na 2ª temporada de A Casa do Dragão A HBO revelou um teaser do episódio 3 da 2ª temporada de A Casa do Dragão, e nele podemos ver Matt Smith em ação. O ator promete...

Alto contraste

A+

A-

A HBO revelou um teaser do episódio 3 da 2ª temporada de A Casa do Dragão, e nele podemos ver Matt Smith em ação. O ator promete surpreender os fãs com sua atuação neste novo capítulo da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• A Casa do Dragão | HBO revela teaser do episódio 3 da 2ª temporada

• Minhas Aventuras com o Superman ganha preview do Episódio 7 da segunda temporada

• Após Bad Boys 4: Saiba quais são os próximos projetos de Will Smith



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.