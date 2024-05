Confira os principais lançamentos em streaming de maio

Alto contraste

A+

A-

Ncuti Gatwa e Millie Gibson em Doctor Who

Netflix, Prime Video, Max: Principais lançamentos em streaming de maio. Neste mês, os serviços de streaming estão repletos de novidades imperdíveis para os fãs de séries e filmes. Entre os destaques, temos a terceira temporada de Bridgerton, que promete agitar as telinhas com muitas reviravoltas e romances envolventes. Além disso, a série Doctor Who também está de volta com novos episódios cheios de aventura e mistério. Prepare a pipoca e confira tudo o que está por vir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Netflix, Prime Video, Max: Principais lançamentos em streaming de maio

• Além do cinema: 5 obras de Star Wars que você deveria conferir

• The Boys | Assista trailer inédito da 4ª temporada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.