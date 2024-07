Construção da entrada de Loguetown na 2ª temporada de One Piece One Piece: A Série nos leva a Loguetown na 2ª temporada, revelando detalhes incríveis da construção da entrada desta cidade tão... O Vício|Do R7 21/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 21/07/2024 - 16h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

One Piece: A Série nos leva a Loguetown na 2ª temporada, revelando detalhes incríveis da construção da entrada desta cidade tão icônica. O universo de One Piece continua surpreendendo os fãs com sua riqueza de detalhes e cenários impressionantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• One Piece: A Série | Veja a construção da entrada de Loguetown na 2ª temporada

• Criadora de The Acolyte comenta sobre status da 2ª temporada

• Gen V | Prime Video planeja 2ª temporada para 2025