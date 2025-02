Coringa e Pinguim! Mark Hamill compartilha foto com Colin Farrell Os vilões do Batman se encontraram pela primeira vez O post Coringa e Pinguim! Mark Hamill compartilha foto com Colin Farrell apareceu... O Vício|Do R7 04/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coringa e Pinguim

Mark Hamill, a icônica voz do Coringa em animações e jogos eletrônicos, compartilhou uma foto ao lado de Colin Farrell, intérprete do Pinguim na Saga do Batman, desenvolvida pelo diretor Matt Reeves.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todos os detalhes desse encontro inusitado!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Paradise | Série do Disney+ recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes

Seu Amigão da Vizinhança | Homem-Aranha enfrenta Corisco em clipe inédito

Neuromancer | Mark Strong se junta ao elenco da série do Apple TV+