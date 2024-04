Dana Guria fala sobre seu papel como produtora executiva de derivado de The Walking Dead

Alto contraste

A+

A-

Rick & Michonne Rick & Michonne (O Vício - Séries)

A atriz Dana Guria, conhecida por interpretar Michonne na série The Walking Dead, recentemente assumiu um novo papel nos bastidores da franquia. Em uma entrevista exclusiva, ela compartilhou detalhes sobre sua experiência como produtora executiva do derivado da série.

Com uma carreira consolidada como atriz, Guria está empolgada em explorar o outro lado da produção televisiva. "Eu sempre tive interesse em trabalhar nos bastidores e ajudar a moldar as histórias que amamos. Ser produtora executiva do derivado de The Walking Dead é uma oportunidade incrível", revelou.

Apesar de estar acostumada com o papel de Michonne, Guria está animada para expandir seu envolvimento na franquia. "Ser produtora executiva significa ter uma voz ativa na criação do roteiro, na escolha do elenco e na direção artística. Estou ansiosa para trazer novas perspectivas e ideias para o universo de The Walking Dead", afirmou.

Segundo a atriz, o derivado promete trazer uma abordagem única e diferenciada em relação à série original. "Os fãs podem esperar uma história envolvente, personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes. Estamos trabalhando duro para entregar uma experiência inesquecível", disse Guria.

Para saber mais sobre o novo projeto de Dana Guria como produtora executiva do derivado de The Walking Dead, consulte a matéria completa no site Séries - O Vício.

Leia mais em Séries - O Vício

The Walking Dead | Dana Guria comenta papel como produtora executiva de derivado

Invencível | Pôster da Parte 2 da 2ª temporada é revelado

The White Lotus | Jennifer Coolidge confirma ausência na 3ª temporada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.