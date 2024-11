Daryl Dixon | Showrunner aborda possível crossover com séries de The Walking Dead Daryl Dixon | Showrunner aborda possível crossover com séries de The Walking Dead O Vício|Do R7 08/11/2024 - 11h10 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daryl Dixon Crossover

Com múltiplas séries do universo de The Walking Dead em andamento, showrunner de Daryl Dixon aborda possibilidade de programa realizar crossover com outras produções da franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Cada Minuto Cuenta | Pior terremoto da história do México é tema de série do Prime Video

Estande de Demolidor: Renascido é revelado na D23 Brasil

Arcane | Ato 1 da 2ª temporada chega amanhã na Netflix; Saiba o horário