Demolidor | Charlie Cox quer crossover com versão de Ben Affleck

Demolidor

Em entrevista com o Cine POP na D23 Brasil, Charlie Cox disse que gostaria de ter um crossover com a versão de Demolidor de Ben Affleck no MCU. Em teoria, a ideia de multiverso possibilita que isso aconteça.

