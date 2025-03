Demolidor e mais: Séries vão ganhar novos episódios mais cedo a partir de domingo A diferença de horário entre o Brasil e os EUA diminuirá em 1 hora O post Demolidor e mais: Séries vão ganhar novos episódios mais... O Vício|Do R7 07/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h25 ) twitter

Demolidor: Renascido e mais: Séries vão ganhar novos episódios mais cedo a partir de domingo

Neste domingo (9), começa o que a América do Norte chama de "Daylight Saving Time", uma espécie de horário de verão da região. Isso fará com que o relógio dos norte-americanos adiante uma hora, enquanto o nosso não se altera. Assim, séries como Demolidor: Renascido, The White Lotus e Ruptura ganharão episódios inéditos mais cedo no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

