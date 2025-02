Demolidor e Rei do Crime se encaram em novo vídeo promocional Série estreia daqui a duas semanas O post Demolidor e Rei do Crime se encaram em novo vídeo promocional apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h06 ) twitter

Roteiristas de Demolidor

Há pouco (19), a Marvel Studios divulgou (Via Entertainment Weekly) mais um vídeo promocional de Demolidor: Renascido, desta vez com o Homem Sem Medo encarando o Rei do Crime. Assista:

