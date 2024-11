Demolidor ganha classificação indicativa e promete ser mais ousado Chegará ao streaming em março do próximo ano O post Demolidor | Série do Disney+ recebe classificação indicativa apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/10/2024 - 08h27 (Atualizado em 20/10/2024 - 08h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Classificação de Demolidor

Além do anúncio da data de estreia, a Marvel Studios confirmou na New York Comic Con que a nova série do Demolidor, intitulada Daredevil: Born Again, recebeu uma classificação indicativa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Demolidor | Série do Disney+ recebe classificação indicativa

• Andrew Garfield responde se interpretaria Remus Lupin em nova série de Harry Potter

• Vincent D’Onofrio comenta mudança na série do Demolidor do MCU



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.