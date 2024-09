Demolidor promete ação intensa e brutal na nova série Série estreia em 2025 no Disney+ O post Demolidor | Nova série terá cenas de ação mais “brutais” da Marvel, diz executivo apareceu... O Vício|Do R7 03/09/2024 - 16h32 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h32 ) ‌



Em entrevista com a Entertainment Weekly, o chefe de streaming, televisão e animação da Marvel Studios, Brad Winderbaum, prometeu as cenas de ação mais "brutais" do estúdio em Daredevil: Born Again, nova série do Demolidor.

‌



