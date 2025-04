Demolidor: Renascido | Antes do final da 1ª temporada, Charlie Cox envia mensagem aos fãs Chegando ao Disney+ às 22h (de Brasília) O post Demolidor: Renascido | Antes do final da 1ª temporada, Charlie Cox envia mensagem aos... O Vício|Do R7 15/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Charlie Cox em Demolidor Renascido do MCU

Faltando poucos minutos para a exibição do último episódio da primeira temporada de Demolidor: Renascido no catálogo do Disney+, Charlie Cox decidiu enviar uma mensagem aos fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Andor | Diego Luna quase foi preso por carregar um blaster da série em viagem

O Cavaleiro dos Sete Reinos | George R.R. Martin espera que público aceite mudanças na série

Seven Sisters | Série terá atrizes de Succession e A Ordem