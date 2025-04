Demolidor: Renascido | Atriz mostra bastidores do 8º episódio da série Já disponível no Disney+ O post Demolidor: Renascido | Atriz mostra bastidores do 8º episódio da série apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bastidores do Demolidor

Margarita Levieva compartilhou fotos inéditas de bastidores de Demolidor: Renascido, em celebração ao lançamento do oitavo e penúltimo episódio no catálogo do Disney+.

Para mais detalhes e fotos exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Demolidor: Renascido | Pôster inédito destaca retorno do Mercenário

Hailee Steinfeld comenta futuro de Kate Bishop no MCU

Orgulho e Preconceito | Jack Lowden está em negociações para interpretar o Sr. Darcy