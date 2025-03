Demolidor: Renascido impulsiona audiência da série original em 153% no Disney+ Nova série da Marvel Studios já está em exibição O post Demolidor: Renascido impulsiona audiência da série original em 153% no Disney... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h06 ) twitter

Charlie Cox como Demolidor

A série original do Demolidor, da Netflix, experimentou um aumento significativo de 153% no tempo de exibição no Disney+ após o lançamento de Demolidor: Renascido. A informação foi divulgada pela Variety.

Para saber mais sobre esse fenômeno e o impacto no universo Marvel, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

