Demolidor | Visual completo do herói na nova série é revelado

Demolidor-Cânone-MCU

O visual completo do herói Demolidor na nova série foi revelado e está simplesmente incrível! O traje, os detalhes, tudo foi pensado nos mínimos detalhes para trazer o personagem dos quadrinhos para as telas. Mas não é só isso, a nova série promete ser cheia de ação, suspense e reviravoltas. Quer saber mais sobre o visual do Demolidor e o que esperar da nova série? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício.

