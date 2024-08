Desaparecimento na Galáxia: Acolyte de Star Wars Cancelada! A série "The Acolyte", que prometia explorar os mistérios do lado sombrio da Força, foi cancelada pela Lucasfilm, deixando os fãs... O Vício|Do R7 19/08/2024 - 20h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 20h26 ) ‌



A série "The Acolyte", que prometia explorar os mistérios do lado sombrio da Força, foi cancelada pela Lucasfilm, deixando os fãs da franquia Star Wars em choque. O projeto, que gerou grande expectativa, agora se junta à lista de produções que não sairão do papel.

