Descubra a Abertura da Nova Série do Batman! Os fãs do Cavaleiro das Trevas podem se animar, pois a série animada "Batman: Cruzado Encapuzado" já está disponível e sua abertura... O Vício|Do R7 30/07/2024 - 16h44 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h44 )



Batman

Os fãs do Cavaleiro das Trevas podem se animar, pois a série animada "Batman: Cruzado Encapuzado" já está disponível e sua abertura promete surpreender. Assista à abertura da série animada e mergulhe no universo do herói mais icônico de Gotham!

