Descubra a aparição de Kelnacca, o Wookie Jedi, no novo teaser de The Acolyte O novo teaser de The Acolyte revelou a emocionante aparição de Kelnacca, um Wookie Jedi, deixando os fãs ansiosos para saber mais...

O Vício|Do R7 18/05/2024 - 15h03 (Atualizado em 18/05/2024 - 15h03 ) twitter

