Descubra a Nova Era do Exterminador do Futuro no Japão! O showrunner do novo anime "O Exterminador do Futuro: Zero" compartilhou detalhes intrigantes sobre a ambientação da série no Japão...

O Vício|Do R7 23/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌