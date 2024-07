O Vício |Do R7

Descubra a reviravolta impactante em The Acolyte A série The Acolyte surpreendeu os fãs com uma morte chocante no último episódio. O desfecho inesperado deixou todos os espectadores...

‌



A+

A-

A série The Acolyte surpreendeu os fãs com uma morte chocante no último episódio. O desfecho inesperado deixou todos os espectadores ansiosos para descobrir o que acontecerá a seguir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• The Acolyte | Série traz morte chocante no último episódio

• Pacificador | Frank Grillo promete 2ª temporada “épica”

• The Acolyte | Série traz primeira aparição de icônico Lorde Sith em live-action