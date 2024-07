O Vício |Do R7

Descubra o novo episódio de The Boys com Trem-Bala O penúltimo episódio da 4ª temporada de The Boys chegou ao Prime Video, trazendo muita ação e reviravoltas para os fãs da série....

Trem-Bala em The Boys

O penúltimo episódio da 4ª temporada de The Boys chegou ao Prime Video, trazendo muita ação e reviravoltas para os fãs da série. Neste episódio, o destaque fica para a participação do personagem Trem-Bala, que promete agitar ainda mais a trama. Acompanhe as emoções e surpresas deste novo capítulo que promete deixar os espectadores ansiosos pelo desfecho da temporada.

