Descubra os Easter Eggs de Sandman em Garotos Detetives Mortos

Garotos-Detetives-Mortos-dc-teaser-netflix Garotos-Detetives-Mortos-dc-teaser-netflix (O Vício - Séries)

Os showrunners de Garotos Detetives Mortos sugeriram a presença de Easter Eggs de Sandman na série, deixando os fãs ansiosos para descobrir todas as referências ao universo do famoso personagem. A expectativa é alta para encontrar essas pistas e conexões enquanto acompanhamos as investigações dos jovens detetives.

