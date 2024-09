Diretor da HBO pode assumir série de Lanternas da DC Studios Série pode ter Josh Brolin como Hal Jordan O post Lanternas | Série da DC Studios pode ter veterano diretor da HBO apareceu primeiro... O Vício|Do R7 02/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lanternas da DC Studios

De acordo com o jornalista Jeff Sneider, o diretor Stephen Williams está em negociações para comandar o episódio piloto de Lanternas. O diretor é um nome experiente da HBO, tendo trabalhado em episódios de várias séries da emissora, como Watchmen, The Last of Us e Westworld, entre outras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• Lanternas | Série da DC Studios pode ter veterano diretor da HBO

• Doctor Who | Matt Smith defende a série e diz como mudou a sua vida

• Lanternas | DC Studios teria oferecido papel de Hal Jordan a Josh Brolin, diz site