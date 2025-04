Disney+ anuncia a série Star Wars: The Ninth Jedi Derivada dos eventos de Star Wars: Visions O post Disney+ anuncia a série Star Wars: The Ninth Jedi apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 20/04/2025 - 09h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Ninth Jedi

Durante a Star Wars Celebration, a Lucasfilm surpreendeu ao anunciar que um episódio específico de Star Wars: Visions ganhará sua própria série limitada no Disney+.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades do universo Star Wars!

Leia Mais em O Vício - Séries:

Justiceiro: Jon Bernthal agradece público por episódio especial

Rumor: Série do Homem-Aranha Noir terá 8 episódios

Invencível: Conheça a história de Viltrum