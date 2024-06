O Vício |Do R7

Disney+ anuncia lançamento da série "O Rastreador" no Brasil O Disney+ anunciou o lançamento da série "O Rastreador" no Brasil. Com uma trama envolvente e cheia de mistérios, a produção promete...

O Rastreador no Disney+

O Disney+ anunciou o lançamento da série "O Rastreador" no Brasil. Com uma trama envolvente e cheia de mistérios, a produção promete conquistar o público brasileiro com suas reviravoltas e personagens cativantes. Além disso, a plataforma divulgou que a série terá um total de 10 episódios, garantindo muitas horas de entretenimento para os fãs de suspense e aventura. Prepare-se para mergulhar nessa história eletrizante que promete conquistar corações e mentes!

