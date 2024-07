Disney+ confirma estreia simultânea da 12ª temporada de Futurama no Brasil A Disney+ confirmou que a 12ª temporada de Futurama terá estreia simultânea no Brasil. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos... O Vício|Do R7 17/07/2024 - 17h31 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h31 ) ‌



Temporada do Futurama

A Disney+ confirmou que a 12ª temporada de Futurama terá estreia simultânea no Brasil. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs da animação, que aguardam ansiosamente por mais aventuras no futuro distante da série.

