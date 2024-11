Disney reforça proteção para jovens atores, revela David Henrie Estúdio está investindo mais com seminários e terapeutas O post Disney aumentou cuidados com atores mirins, diz David Henrie apareceu... O Vício|Do R7 21/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h49 ) twitter

Os Feiticeiros Além de Waverly Place na Disney

Quando esteve no set de Os Feiticeiros Além de Waverly Place, David Henrie foi surpreendido com o quanto a Disney evoluiu no tratamento dos atores mirins.

‌



