Ncuti Gatwa em Doctor Who Ncuti Gatwa em Doctor Who (O Vício - Séries)

A Disney+ anunciou a data de estreia e divulgou o trailer da nova temporada de Doctor Who. A expectativa dos fãs da série está alta para conferir as novas aventuras do Doutor e seus companheiros.

