Duna: A Profecia - Novo teaser oficial é divulgado Duna: A Profecia ganha destaque com a divulgação de um novo teaser oficial, que promete surpreender os fãs da franquia. O aguardado... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 12h21 (Atualizado em 18/07/2024 - 12h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duna: A Profecia ganha destaque com a divulgação de um novo teaser oficial, que promete surpreender os fãs da franquia. O aguardado filme promete trazer toda a grandiosidade e complexidade do universo de Duna para as telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Duna: A Profecia ganha novo teaser oficial

• Sr. e Sra. Smith terá 2ª temporada “imprevisível”, afirma chefe da Amazon

• Fallout | 2ª temporada está “à frente” do cronograma, diz chefe da Amazon