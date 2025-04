Eriberto Leão estrela comercial da Jeep temático de The Last of Us A versão brasileira de Joel? O post Eriberto Leão estrela comercial da Jeep temático de The Last of Us apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eriberto Leão de The Last of Us

Em colaboração com HBO e PlayStation, a Jeep Brasil trabalhou em um comercial temático da série de The Last of Us, e estrelado por ninguém menos do que Eriberto Leão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Last of Us | Bella Ramsey critica perguntas sobre sua idade na série

Alicia Silverstone irá estrelar série de As Patricinhas de Beverly Hills

Demolidor: Renascido | Surgem supostos novos detalhes da versão original da série