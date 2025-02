Especial do Justiceiro para o MCU terá roteiro de Jon Bernthal Além de protagonizar o projeto, ator irá co-escrever a história O post Especial do Justiceiro para o MCU terá roteiro de Jon Bernthal... O Vício|Do R7 25/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h07 ) twitter

Jon Bernthal com visual de Justiceiro

As especulações a respeito do envolvimento criativo de Jon Bernthal no especial do Justiceiro para o MCU, parecem ser reais, com o ator cuidando do roteiro de seu próprio projeto.

Para mais detalhes sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

