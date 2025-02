Euphoria | Dominic Fike tem retorno confirmado na 3ª temporada Ator e cantor reprisará seu papel como Elliot O post Euphoria | Dominic Fike tem retorno confirmado na 3ª temporada apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apesar de ter ficado de fora de uma lista de novos e antigos membros do elenco divulgada pela HBO, a Variety reportou que o cantor e ator de 3 Nights, Dominic Fike, irá de fato reprisar seu papel como Elliot no drama colegial de sucesso de Sam Levinson, Euphoria. Fontes do site indicam que Fike deve filmar algumas cenas para a série já na próxima semana.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre o retorno de Dominic Fike e outros detalhes da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

Maya Hawke, de Stranger Things, revela que estúdios avaliam elenco com base em número de seguidores nas redes sociais

Euphoria | Rosalía e outros entram para o elenco da 3ª temporada

Irmão do Jorel | Com participações especiais, novos episódios da 5ª temporada são lançados