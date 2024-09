Expectativas de Bonnie Wright para Ginny na nova série de Harry Potter Série da franquia bruxa está atualmente em desenvolvimento para o streaming Max O post Bonnie Wright revela o que espera ver de Ginny... O Vício|Do R7 03/09/2024 - 07h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 07h21 ) ‌



Bonnie Wright, a atriz que deu vida a Ginny Weasley nos filmes de Harry Potter, compartilhou suas expectativas sobre o que gostaria de ver na nova série baseada no universo criado por J.K. Rowling. Em uma recente entrevista, ela falou sobre a importância do desenvolvimento da personagem e como espera que a série explore mais a fundo a vida e as experiências de Ginny.

‌



