Fallout: O sucesso de Cooper Howard na série que conquistou 80 milhões de visualizações no Prime Video

Fallout supera 80 milhões de visualizações no Prime Video, mostrando o sucesso da série e o alcance do personagem interpretado por Cooper Howard. Com uma trama envolvente e personagens cativantes, a produção conquistou uma grande audiência, tornando-se um fenômeno de popularidade.

