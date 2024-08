Fãs se Mobilizam para Salvar The Acolyte de Cancelamento Recentemente, fãs de "The Acolyte" se uniram para criar uma petição online com o objetivo de salvar a série do cancelamento. A... O Vício|Do R7 22/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h01 ) ‌



Petição salvar The Acolyte cancelamento

Recentemente, fãs de "The Acolyte" se uniram para criar uma petição online com o objetivo de salvar a série do cancelamento. A mobilização demonstra a paixão e o apoio da comunidade em relação à produção, que tem gerado grande expectativa entre os espectadores.

