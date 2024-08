Filmagens Concluídas: A Nova Série de IT Está Chegando! A série "Welcome to Derry", derivada de "IT: A Coisa", teve suas filmagens concluídas, trazendo novas expectativas para os fãs do... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 13h04 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Welcome to Derry

A série "Welcome to Derry", derivada de "IT: A Coisa", teve suas filmagens concluídas, trazendo novas expectativas para os fãs do universo criado por Stephen King.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Welcome to Derry, série derivada de IT: A Coisa, tem filmagens concluídas

• Monarch: Legado de Monstros ganha imagens dos bastidores da 2ª temporada

• Skeleton Crew | Bryce Dallas Howard celebra trabalho como diretora em série de Star Wars