Filmes e Séries: A Espera Acabou! The Last of Us Conclui Filmagens da 2ª Temporada A equipe de "The Last of Us" anunciou a conclusão das filmagens da 2ª temporada, trazendo alívio e expectativa para os fãs da série... O Vício|Do R7 19/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A equipe de "The Last of Us" anunciou a conclusão das filmagens da 2ª temporada, trazendo alívio e expectativa para os fãs da série. Com a produção finalizada, os detalhes sobre a nova temporada começam a ser aguardados com ansiedade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

‌



Leia mais em Séries - O Vício



• The Last of Us | Equipe anuncia conclusão das filmagens da 2ª temporada

• Poltergeist | Nova série tem showrunners definidos

• Os Anéis de Poder | Confira calendário de episódios da 2ª temporada