Fim de uma Era: A Casa do Dragão Chega ao Seu Último Capítulo A série A Casa do Dragão, que conquistou o público com sua trama envolvente, terminará na 4ª temporada. A decisão marca o fim de... O Vício|Do R7 05/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 15h36 ) ‌



Alicent e Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão

A série A Casa do Dragão, que conquistou o público com sua trama envolvente, terminará na 4ª temporada. A decisão marca o fim de uma jornada épica no universo de George R.R. Martin.

