Fim de uma Era: Cartoon Network Desaparece do Brasil O site do Cartoon Network foi encerrado no Brasil, marcando o fim de uma era para os fãs do canal que sempre trouxe animações icônicas... O Vício|Do R7 09/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cartoon Network

O site do Cartoon Network foi encerrado no Brasil, marcando o fim de uma era para os fãs do canal que sempre trouxe animações icônicas e divertidas. A decisão de descontinuar a plataforma online reflete as mudanças no consumo de conteúdo e a adaptação às novas mídias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

Publicidade

Leia mais em Séries - O Vício



• Site do Cartoon Network é encerrado no Brasil

• Demolidor | Krysten Ritter dá nova pista de retorno na série da Marvel Studios

• Agatha Desde Sempre | Visual de Aubrey Plaza na série é visto em detalhes na D23 Expo