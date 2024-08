Fim de uma Era: Marvel’s What If…? Chega ao Fim na 3ª Temporada Marvel’s What If…? será concluída na 3ª temporada, marcando o fim de uma série que explorou realidades alternativas no universo Marvel... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 10/08/2024 - 17h26 ) ‌



What-If-?-Nova-Feiticeira-Escarlate

Marvel’s What If…? será concluída na 3ª temporada, marcando o fim de uma série que explorou realidades alternativas no universo Marvel. A série, que conquistou fãs com suas narrativas inovadoras, agora se prepara para encerrar sua jornada.

