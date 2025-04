Final da 2ª temporada de The Last of Us deixará fãs abalados, afirma Bella Ramsey Conclusão da nova temporada pode dividir os fãs, afirma atriz de Ellie O post Final da 2ª temporada de The Last of Us deixará fãs abalados... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ellie e Joel em 2ª temporada de The Last of Us

Baseado nos eventos do segundo jogo de The Last of Us, os fãs já estão esperando pelo pior na 2ª temporada da série, que segundo Bella Ramsey, os deixará abalados com seu final.

Para saber mais sobre essa montanha-russa emocional, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

Leia Mais em O Vício - Séries:

The Last of Us revela cenas dos próximos episódios da 2ª temporada em novo trailer

The Last of Us: Segunda temporada recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes

The Last of Us | Por que Abby não é musculosa na série? Criadores explicam