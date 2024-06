O Vício |Do R7

Frank Grillo arrasa com físico impecável para viver Rick Flag Sr. no Pacificador Frank Grillo está impressionando a todos com sua dedicação ao interpretar Rick Flag Sr. no Pacificador. O ator exibiu um físico...

Frank Grillo está impressionando a todos com sua dedicação ao interpretar Rick Flag Sr. no Pacificador. O ator exibiu um físico impecável para o papel, mostrando todo o seu comprometimento com a personagem.

