Fundação | Apple TV+ define novo showrunner para a série

Fundação da Apple

De acordo com o Deadline, Ian Goldberg (Fear the Walking Dead) foi contratado como o novo showrunner de Fundação, série do Apple TV+.

Para mais detalhes sobre essa mudança e o futuro da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

