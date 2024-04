Fundação | Produção da 3ª temporada é adiada

Alto contraste

Fundação

A produção da terceira temporada de "Fundação" foi adiada. A série, baseada nos livros de Isaac Asimov, é uma das mais aguardadas pelos fãs de ficção científica. Segundo informações, o atraso se deve a problemas de agenda dos atores e da equipe de produção. Apesar do contratempo, os fãs podem esperar por uma temporada ainda mais épica e surpreendente. Consulte a matéria completa no Séries - O Vício e saiba mais sobre os detalhes do adiamento e as expectativas para a nova temporada.

