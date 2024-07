Futurama: Confira o trailer oficial da 12ª temporada!

O Vício |Do R7

Futurama está de volta com sua 12ª temporada e acaba de ganhar um trailer oficial que promete muitas aventuras e risadas. A animação que conquistou fãs ao redor do mundo traz novas histórias e personagens para continuar encantando o público. Além disso, um pôster exclusivo também foi divulgado, aumentando a expectativa dos espectadores para o que está por vir. Prepare-se para mergulhar novamente no universo futurista e cheio de humor de Futurama!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Séries - O Vício

