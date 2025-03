Gabriel Luna expressa desejo de reencontrar Pedro Pascal no MCU Atores trabalham juntos em The Last of Us O post Gabriel Luna expressa desejo de reencontrar Pedro Pascal no MCU apareceu primeiro... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 16h05 ) twitter

Gabriel Luna, conhecido por interpretar Tommy Miller em The Last of Us, expressou seu desejo de reencontrar Pedro Pascal, seu irmão na série da HBO, no Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A declaração foi feita durante a estreia do filme The Astronaut no festival South by Southwest.

Para saber mais sobre essa declaração e o que isso pode significar para o futuro do MCU, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

