Game of Thrones | George R. R. Martin chora ao conhecer lobos gigantes trazidos de volta da extinção Desenvolvimento científico chamou muita atenção O post Game of Thrones | George R. R. Martin chora ao conhecer lobos gigantes trazidos... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h27 )

George R. R. Martin, autor de Game of Thrones, foi às lágrimas ao conhecer três filhotes de lobos geneticamente modificados com traços do lobo gigante, também conhecido como lobo-terrível — espécie extinta há mais de 13 mil anos e eternizada na série da HBO baseada em suas obras.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

