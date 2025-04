Game of Thrones: George R.R. Martin admite que penúltimo livro está atrasado 13 anos Pode parecer pouco, mas o último livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, também conhecida como a saga de Game of Thrones, foi lançado... O Vício|Do R7 16/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h46 ) twitter

George R.R. Martin diz que trabalho na TV atrasou Os Ventos do Inverno

Pode parecer pouco, mas o último livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, também conhecida como a saga de Game of Thrones, foi lançado em 2011, o mesmo ano em que a HBO lançou a primeira série da franquia. Depois de A Dança dos Dragões, que demorou 6 anos para ser lançado, o autor George R.R. Martin admite que o livro deveria ter sido lançado com um pouco mais de pressa.

Para mais detalhes sobre essa situação e o que Martin tem a dizer, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Séries.

