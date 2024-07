George R.R. Martin elogia cena do cachorro em A Casa do Dragão

O Vício |Do R7

George R.R. Martin, autor renomado, exaltou a sequência do cachorro em A Casa do Dragão, descrevendo-a como "brilhante". A cena promete emocionar os fãs da série com sua intensidade e impacto.

